Şeker fabrikası açılmadı çiftçi perişan oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2010 yılında üretime ara veren Çarşamba Şeker Fabrikası, verilen sözlere rağmen tekrar açılmadı. Bölgedeki çiftçilere şeker pancarı ektirildi. Üretilen pancarlar başka bir fabrikaya gönderilerek şeker yapıldı. Bu sürede çiftçilerin ürünlerini tarlada kaldığını söyleyen Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, bir çiftçiye ait borç belgesini göstererek, "Çiftçi borcunu ödeyemiyor, bir de borcu, faiz ve avukat ücreti eklenerek daha da artırılıyor" dedi.

İsmail AKDUMAN

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1989 yılında Çarşamba ilçesinde üretime başlayan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2010 yılında üretime ara verdi. Uzun süre üretim yapmayan fabrikanın, 2019 yılında tekrar açılmasına karar verildi. Kısa sürede sonra da fabrikada yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Corona salgını nedeniyle revizyon çalışmalarına 3 ay kadar ara verilmesine rağmen normalleşme süreciyle birlikte fabrikadaki çalışmalara devam edildi. Bu sırada bölgedeki çiftçilerde şeker pancarı üretmeye teşvik edildi. Ancak her yıl açılacağı söylenen fabrika, revizyon çalışmalarının başlamasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen türlü üretime başlayamadı.

PANCAR ÜRETCİLERİ İCRALIK OLDU

Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, şeker pancarı üreticisinin icralarla boğuştuğuna dikkati çekti. Çarşamba Şeker Fabrikası’nın üretime yeniden geçmesi için mücadele verdiklerini ancak yeniden üretim yapabilmesi için yaklaşık 60 milyon liraya daha ihtiyaç duyulduğunu belirten Avcı,

“Çarşamba Şeker Fabrikası’nın kapatılmaması için, kapatıldıktan sonra da açılması için 7'den 70'e el birliğiyle mücadele verdik. Fabrikamızın faaliyete geçmesi için kapı kapı dolaşıp çiftçilerimizin şeker ekmesini teşvik ettik.

Ancak Çarşamba Şeker Fabrikamız, ödenek yetersizliğinden 3 yıldır bir türlü faaliyete geçmedi. 2020 yılında ülkemiz genelinde de olduğu gibi Samsun bölgemizde de kuraklık oldu ve verimli bir ürün alınamadı.

Fabrika da açılmayınca, çiftçilerimizin ürünü Kastamonu Şeker Fabrikası’na gönderildi. Nakliyeci bulunana kadar çiftçinin ürünü söküldükten sonra tarlada 1 hafta 10 gün kalınca, fire vermiş oldu ve çiftçilerimiz kullandıkları avansları ödeyemediler” dedi.

“MİLLET BAHÇELERİNE PARA BULUNDU FABRİKAYA BULUNAMADI”

2020 yılında yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle çiftçilerin şeker pancarı ekmekten vazgeçtiğini hatırlatan Avcı, “2021 yılında siyasi idare ve kenti yönetenler fabrika faaliyete geçecek diyerek çiftçileri ikna etti. Ve yeniden şeker pancarı ekildi. Fakat yine millet bahçeleri, havalimanı, otoyol, köprü müteahhitlere bulunan paranın binde birini bulup fabrikayı faaliyete geçiremediler. Çiftçilerimizi mağdur ettiler. Yetmiyormuş gibi üstüne birde çiftçilerimizin bütün zirai araç gereç, traktör ve banka hesaplarına el koydular” diye konuştu.

“BU POLİTİKAYLA TÜRK MİLLETİ AÇ KALACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarım alanlarında ekilmedik bir alan bırakılmaması konusundaki sözünü hatırlatan Erdal Avcı,

“Sayın Cumhurbaşkanımız ‘bir karış toprak kalmasın ekin’ diyor, eski başbakanımız AKP Genel Başkanvekilimiz ‘Deliler gibi ekin’ diyor, peki soruyorum; Sizlere Sayın Cumhurbaşkanım bu çiftçi bunca faizi, bunca avukat parasını nasıl ödesin ki üretimine devam etsin? Elindeki traktörüne haciz konulan çiftçi nasıl üretsin?

Faize karşıyım deyip 106 bin lira borcu olan bir çiftçiye 36 bin lira faiz, 15 bin lira avukat ücreti hangi tarım politikasına sığıyor? Bırakın bir karış ekilmedik toprak kalmamasını, bırakın deliler gibi ekmeyi, bırakın gözlerindeki ışıltıyı bu tarım politikasıyla Türk Milleti aç kalacak. İthalat yapılarak elin çiftçisi kalkındırılmış olacak” ifadelerini kullandı.

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