Sel felaketi can aldı! 7 ilde hayat felç oldu

Burdur’da etkili olan sağanak yağmurda 4 katlı bir apartmanın giriş katını su basması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Ankara ile birlikte 6 ilde ise etkili olan sağanak ve dolu hayatı adeta felç etti.

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Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş(53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş(79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

HAYAT FELÇ OLDU

Kırıkkale’de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Millet Bulvarı’nda ise bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti.

Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı’nı araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yahşihan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi.

ANKARA’DA DOLU ETKİLİ OLDU

Ankara'nın Beypazarı, Bala, Ayaş ve Elmadağ ilçelerinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Bazı sürücüler araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Kısa süreli etkili olan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Çiftçiler tarım arazilerinin büyük hasar gördüğünü belirtti. Şehrin çeşitli bölgelerinde dolu ve yağmur aralıklarla sürüyor.

AYDIN’DA DA ETKİLİ OLDU

Nazilli'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Bir süre sonra sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Bir süre yağan dolu da ilçede etkili oldu. Nazilli Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için tedbir aldı.

AFYONKARAHİSAR’DA HEM SEL HEM DOLU

Afyonkarahisar'da hafta ortasından bu yanan süren olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu Uzunpınar, Çobankaya ve Akyuva köylerini vurdu. İlçede aniden bastıran sağanak yağış sonrası bazı karayolu ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Sel sularının bastığı karayolunda araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldığı karayolundaki sel suları görenleri korkuttu. İlçede geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanmış ve bir çok tarım arazisi sular altında kalmıştı.

ÇAMUR YAĞDI

Düzce’de toz bulutunun ardından etkili olan kısa süreli çamur yağışı, hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi hem de araçları çamurla kapladı. Araçları çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Yine Sinop'ta son iki gündür gece saatlerinde toz taşınması ve yağmurla birlikte kent merkezindeki araçlar çamura büründü.

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