Sel felaketinde CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren vatandaşın kimliği belli oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden kişinin CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit olduğu öğrenildi. CHP'den peş peşe açıklamalar yapıldı.

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Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle aracından inmeye çalışan ve sel sularına kapılan İlkay Yiğit, kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve JÖAK ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları neticesinde 26 yaşındaki sürücü İlkay Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

CHP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİYDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Ankara'da yaşanan selde, hayatını kaybeden Mamak İlçe Gençlik Kolları'ndan genç kardeşimiz İlkay Yiğit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” mesajı paylaştı.

“ÖRGÜTÜMÜZÜN BAŞI SAĞ OLSUN”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de paylaştığı mesajda “Ankara Altındağ'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine rahmet, ailesine sabırlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Ankara Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm örgütümüze başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

CHP Mamak İlçe Başkanlığı ise “CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’i bugün yaşanan sel felaketinde maalesef kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet , ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Örgütümüzün başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.