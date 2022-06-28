Selde mahsur kalanlara traktörle ekmek dağıtılıyor

Bartın il merkezinde caddelerin suyla dolduğu mahallelerde evlerinde mahsur kalanlara traktörle ekmek ve su dağıtıldı.

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Bartın'da üç gündür etkili olan sağanak yağış Çatma Mahallesi'nde caddelerin ve binaların zemin ile birinci katlarının suyla dolmasına yol açtı. Bartın Valiliği koordinasyon merkezi il merkezi ve ilçelerde ki acil durumlara müdahale etmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Selden etkilenen bölgelerden Bartın İl Merkezi'ne bağlı Çatma Mahallesi'nde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Caddeler ile binaların zemin ve birinci katları sularla doldu. Bartın Valiliği koordinasyon merkezi evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için traktörlerle su ve ekmek dağıtımına başladı. Bartın Valiliği ayrıca vatandaşların sağlık ve ilaç gibi acil ihtiyaç duydukları durumlarda da ekipleri yönlendirerek ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Bölgede sağanak yağış halen devam ediyor. (İHA)

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