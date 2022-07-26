Selde yıkılan köprü 2 yıldır yapılmadı, vatandaş çareyi ilkel teleferikte buldu

Giresun'da 2020 yılında meydana gelen selde yıkılan köprü, aradan geçen zaman içerisinde yapılmadı. 3 köyün bağlantı yolunda bulunan köprü yapılmadığı için bölge halkı dereden karşıya geçmek için çareyi ilkel teleferik yapmakla buldu.

İsmail AKDUMAN

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22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen şiddetli yağışlar Giresun’un Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve heyelan olaylarına sebep oldu.

Espiye ilçesinde de zarara yol açan sel, kırsal kesiminde bulunan ve Gelevera Deresi üstündeki köprüyü de yıktı. 3 köy ile yaylaların ulaşımını sağlayan köprü aradan geçen 2 yıl da yapılmayınca bölge halkı zor durumda kaldı.

İLKEL TELEFERİK İLE DEREDEN KARŞIYA GEÇİYORLAR

Köprü yıkıldıktan sonra ilçe merkezinde giden yol ile bağlantısı kopan 3 köyde yaşayan yüzlerce vatandaş, dereden karşıya geçmek için iki yaka arasına ilkel teleferik yaptı. 2 yıldır ulaşımı bu şekilde yaptıklarını söyleyen köy sakinlerinden Yaşar Yılmaz, “Bu köprü varken ilçeye yarım saatte gidebiliyorduk. Ama 2 yıldır ya bozuk ve yaklaşık 2 saat süren dağ yollarını kullanmak zorundayız ya da teleferikle dereden karşıya geçip minibüse binmek zorundayız. Minibüs şoförleri de bozuk yolları kullanmak istemiyor. Tehlikeli olmasına rağmen teleferiği kullanıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER DE TELEFERİKLE TAŞINIYOR

Köylerde yaşayan çocukların taşımalı eğitimle öğrenim gördüklerini dile getiren Yılmaz, servis araçlarının da köylere gidemediğini belirterek öğrenci çocukları da teleferikle dereden karşıya geçirdiklerini söyledi. Köprünün yapılması ilçesi her yere başvurduklarını ileri süren Yaşar Yılmaz, “Teleferik tehlikeli. Suya düşenler de oldu. Ama başka çaremiz yok. Her yere başvurduk. CİMER’e bile yazdık. Kimse bizimle ilgilenmedi” diye konuşarak yetkililerden okullar açılmadan köprünün yapılmasını istedi.

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