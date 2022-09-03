Semra Güzel adliyeye sevk edildi
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. Güzel adliyeye sevkedildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT’in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP’li Güzel, otomobille Edirne’ye giderken yakalandı. Güzel’in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
SEGBİS’LE İFADE VERECEK
Güzel, Çağlayan’daki adliyede SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlanarak ifade verecek. Güzel’in Ankara’ya sevk edilmesi bekleniyor.
Semra Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de etkisiz hale getirilen PKK’lı Volkan Boran’ın cep telefonundan birlikte çekilmiş fotoğrafları çıkmıştı. DHA