Sendikaların Karadeniz mitingi: Geçinemiyoruz

Karadeniz Bölgesi'nde 11 ilden Samsun'a gelen yüzlerce sendika üyesi "Geçinemiyoruz" mitinginde bir araya geldi. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, "Kamu emekçisi, işçisi, asgari ücretlisi, emeklisi, işsizi, kadını, EYT’lisi, küçük esnafı, çiftçisi hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV’nin sıfırlanmasını istiyoruz" dedi.

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Karadeniz Bölgesi’nde 11 ilden Samsun’a gelen yüzlerce sendika üyesi “İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara karşı… Geçinemiyoruz” pankartıyla yürüdü.

Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon’dan Samsun’a gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) üyeleri yürüyüş ve miting yaptı. İlkadım ilçesinde bulunan Gar Kavşağı’nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydan’ında son buldu. Yürüyüşün ardında mitinge geçildi. Meydan gerçekleşen mitingde geniş güvenlik önlemleri alındı.



“HEPİMİZ İÇİN ZOR”

Burada konuşma gerçekleştiren KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Kamu emekçisi, işçisi, asgari ücretlisi, emeklisi, işsizi, kadını, EYT'lisi, küçük esnafı, çiftçisi hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV'nin sıfırlanmasını istiyoruz. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun emperyalistlerin çıkarları adına sürdükleri savaşlara hayır diyoruz” dedi.

Mitingde konuşan KESK Samsun Şube Sözcüsü Suat Yıldız ise “Özelleştirmelerin iptal edilmesini, enerji üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını, elektrik ve akaryakıttan ÖTV ve KDV'nin sıfırlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Miting mini konser ile son buldu. Mitinge ayrıca CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci katıldı.

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