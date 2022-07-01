Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan işçiler eylem yaptı

Denizli’de işten çıkarılan Enerya işçileri eylem yaptı. Anayasal haklarından vazgeçmeyeceklerini söyleyen işçiler, sendika üyesi oldukları için hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

Selami AYDIN

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Denizli'de doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'da işten çıkarılan işçiler şirket merkezi önünde protesto gösterisi yaptı, basın açıklaması okudu. DİSK'e bağlı Enerji Sen'e üye olduktan sonra işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler eylemde yer almayan arkadaşlarına seslenerek “Gelin bize katılın” dedi.

Enerji Sen'in firmada çoğunluğu sağlayıp yetkili sendika başvurusunda bulunduktan sonra Türkiye genelinde Ahlatçı Holding'e bağlı 11 doğalgaz dağıtım şirketinde işten çıkarmaların başladığı öne sürüldü.

‘İŞÇİLERİN BİR KISMI GERİ ALINDI'

Denizli'de sendikaya 72 kişinin üye olduğu daha sonra bazı işçilerin yapılan baskılar nedeniyle sendika üyeliğinden istifa ettikleri belirtildi. Önceki gün tek tek çağırılan işçilerden e-devlet şifreleri istendi. Karşı çıkan 58 işçi işten çıkarıldı.

İddialara göre 41 işçi daha sonra firma tarafından yeniden işe alındı. İşçilerin bir bölümü bugün sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin de desteklediği eylem gerçekleştirdi. Sloganlarla Enerya'nın hizmet binasına gelen işçiler burada basın açıklaması okudu.

‘ENERYA ANAYASAL HAKKI ÇİĞNEDİ'

Enerji-Sen Örgütlenme Uzmanı Ozan Erbaş, Ahlatçı Holding'e bağlı şirketlerde işçilere yönelik hukuksuzluklar yapıldığını belirterek; “İki aydır yürüttüğümüz örgütlenme şirketi rahatsız etti. Arkadaşlarımız hukuksuz bir biçimde işten çıkarıldı. E-devlet şifrelerini göstermeleri istendi. Göstermeyince çıkarılacakları söylendi. Diğer bölgelerde de aynı uygulamayı yapan Enerya Anayasal hakkı tamamen çiğnedi” diye konuştu.

‘İŞÇİLERİ TEKER TEKER KÖŞEYE ÇEKİYORLAR'

Enerji Sen Genel başkanı Kamil Kartal işçilerin yasal haklarını savunmak için sendikaya üye olduklarını belirterek; “Ahlatçı Holding denilen yapı Anayasal hakkı kullanmayı engellemek doğrultusunda her türlü melaneti yapıyor. İşçiler uzun zamandır ciddi bir mobbinge tabi tutuluyor. Sadece Denizli'de değil, kendisine bağlı 11 gaz dağıtım şirketinde işçiler teker teker köşeye çekiliyor. Şifre almak yetmezmiş gibi e-devletteki tüm kişisel bilgiler kontrol ediliyor. Bu AKP beslemesi sermaye grubu mevcut siyasal iktidarla iç içe çalışıyor” ifadelerini kullandı.

‘İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

İşçiler adına basın açıklaması okuyan İsmail Karadeniz, “Her gün yeni bir hukuksuzlukla, açlıkla, sefaletle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bizler güvenceli çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşayacak ücretler istiyoruz. Toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış haklarımızın güvence altına alınmasını, sosyal ve demokratik haklarımızı istiyoruz. Fakat memleket manzarasına baktığımızda hiçbir hakkımızın olmadığını, en ufak bir yan yana gelişimize dahi tahammülleri olmadığını gördük” sözlerini kaydetti.

‘SADECE EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ'

İşten çıkarılan doğalgaz acil teknikeri İsmail Karadeniz; “Biz Anayasal hakkımızı savunuyoruz. Kanunlar içinde eylem yapıyoruz. Ben yangınlara, patlamalara müdahale ediyorum. Bir arkadaşım iş kazası geçirdi. Geleceği etkilendi. Biz burada korkmayan şu kadar kişi kaldık. Baskıyı bize hissettiremeyecekler. Biz hakkımızı savunuyoruz. Korkan arkadaşlarımıza da gelin bize katılıp, bu boyunduruğun altından çıkın diyoruz” diye konuştu.

‘HASTANE GİDERLERİNİ KARŞILAMADILAR'

Doğalgaz kanalında çalıştığı sırada patlama meydana geldiğini ve vücudunun yandığını söyleyen Ünsal Ünal ise; “Boru hattına müdahale ediyorduk. Patlama oldu. Tecrübeli personel olmasan oradan çıkamazdım. Her tarafım yandı. Şirketten o süreçte hiçbir destek görmedim. Tüm tedavi masraflarımı kendim karşıladım” dedi.

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