Şentop’tan Atatürk heykeline ve Adalet Anıtı’na saldırıya kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline ve Edirne Uzunköprü'de Adalet Anıtı'na yapılan saldırıları kınadı.

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsunda gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

Edirne Uzunköprü’de Adalet Anıtı’na yönelik saldırıya da tepki gösteren Şentop, “Aynı gün Edirne Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı da saldırıya uğramıştır. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemektedir; Millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye’ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır; Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur” dedi. DHA

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