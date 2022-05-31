Serbest bırakılan Canan Kaftancıoğlu: Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevi çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Kaftancıoğlu, "Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar. Yarın Ekrem başkanımızın mahkemesi var. Hep birlikte oradayız. Uzun lafın kısası, terleyeceğiz, yorulacağız ama bildiğim bir şey var ki, inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir. O da çalışarak, bu ülkeye nefes aldırmak" dedi.

Fırat FISTIK

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4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

Cezaevi çıkışında Kaftancıoğlu, “Hak, hukuk, adalet”, “Faşizme karşı omuza omuza”, “Gün gelecek, AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla karşılandı.

Silivri Cezaevi'nden çıkan Kaftancıoğlu, kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yaptı.

“ARKADAŞLAR NEREDE KALMIŞTIK?”

Kaftancıoğlu, konuşmasına, “Arkadaşlar nerede kalmıştık? Önce onu soralım” diye başladı. Kaftancıoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

* “Değerli yol arkadaşlarım, ‘Silivri soğuktur' diye bir kavram var ancak bugün Silivri ve tüm İstanbul çok sıcak. Bu sıcakta sizi saatlerce bırakmak zorunda kalanlar adına ben hepinizden özür dilerim. İyi ki varsınız.

* Esas olan ahlak, esas olan akıl, esas olan adalet. Biz adalet mücadelesini, bu ülkede adalete susamış ve adaletsizliğe uğrayan 84 milyon için veriyoruz. Esas olan ahlak, esas olan akıl ve esas olan adaletse, ‘Nerede kalmıştık' demiştim.

“ÇALIŞMAYA DEVAM”

* Bugün aslında bizim ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimizle hem önümüzdeki günlerdeki davaları hem de yapacağımız işleri, suçluların hesap vermesi için daha çok yapacağımız işleri planlamak üzere bir toplantımız vardı. Bu toplantımızın saatini sekiz buçuğa alıyoruz. İl başkanlığımızda çalışmaya devam.

* Hesap vermesi gerekenlerin, adalet karşısında hesap vermesi için, hep beraber ama hep beraber, kendimiz için değil, etrafımızdaki birkaç kişi için değil, zenginleştirmek istediklerimiz için hiç değil.

* Kötü sistemin bütün iyi insanları için, fikri ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, kötü sisteme mahkum edilen bütün insanlar için hep beraber çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam.

* İyi ki varsınız. İyi ki adaletin yanındasınız. Biz CHP'de Genel Başkanımızın öncülüğünde Türkiye'ye nefes aldıracağız.

LİNÇ GİRİŞİMİ DAVASINA DEĞİNDİ: CEZALARI SÖYLEMEYE BİLE GEREK YOK

* Bugün Genel Başkanımızın linç edildiği Çubuk olaylarıyla ilgili mahkeme görüldü. Ne yazık ki sizleri burada güneşin altında saatlerce kalan sizlere üzgünüm. Sizleri burada 5-6 saate mahkum eden anlayış, Genel Başkanımıza bütün dünyanın gözü önünde linç girişiminde bulunan kişilere verilen cezaları söylemeye bile gerek yok.

“YARIN 16 MİLYON İSTANBULLUNUN İRADESİNİ YARGILAMAYA KALKACAKLAR”

* Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar. Yarın Ekrem başkanımızın mahkemesi var. Hep birlikte oradayız. Uzun lafın kısası, terleyeceğiz, yorulacağız ama bildiğim bir şey var ki, inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir. O da çalışarak, bu ülkeye nefes aldırmak.”

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