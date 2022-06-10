Serhat Kalkınma Ajansı uzman personel alımı yapacak

Serhat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları 3 uzman personel alacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Serhat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 Uzman Personel alacak.

Serhat Kalkınma Ajansının merkezi Kars ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

Kadrolar için başvurular 1-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

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