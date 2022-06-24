Seri infaz yapan korucunun cezası onandı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde annesi ile 2 akrabasını öldüren eski korucu Mahsum Bilici’ye verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay'ca onandı.

Özgür CEBE

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Hazro'nun Uzunargıt köyünde annesi Âmine Bilici (43) ile akrabası İhsan Nemutlu (44) ve İhsan'ın oğlu Osman Nemutlu'yu (10) öldüren eski köy korucusu Mahsum Bilici'ye (23) Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay’ca incelendi.

SUÇTAN KURTULMAK İÇİN ANNESİNE İFTİRA ATMIŞ

Kararı temyiz eden sanığın haksız tahrik indirimiyle daha az ceza alabilmek için annesinin yasak aşk yaşadığı iddiasına da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediği bildirildi.

Sanık temyiz başvurusunda, şu ifadeleri kullandı:

*Annem'in akrabamız İhsan'la gönül ilişkisi vardı. Anneme sorular sorup sıkıştırdım. Cevap vermedi. Sorularıma sessiz kalmasını gönül ilişkisini kabul ettiği şeklinde yorumladım.

*İkisini de öldürmeye karar verdim. İhsan'ı evimizin önünden geçtiği sırada aracını kalaşnikofla taradım.

*Ardından eve gelerek bu kez annemi seri biçimde taradım. 30 mermim vardı, hepsini sıktım. Araçta bulunan İhsan'ın oğlu Osman arka koltukta oturuyordu. Onu öldürme niyetim yoktu, ama o da arada gitti.

*Annemle İhsan sürekli bakışıyorlardı. Namusumu kurtarmak için yaptım. Annem babamla resmi nikâhlı evli olsa da sadakat yükümlülüğü tüm çocuklarına ve aile birliğine yöneliktir. Uyarılarımı dikkate almayınca öldürdüm.

“ANNESİNİ ÖLDÜREN OĞLUMDAN ŞİKÂYETÇİYİM”

Davaya müdahil olarak katılan sanığın babası Halis Bilici ise oğlunun sürekli hap ve esrar içip kafasında böyle bir olayı kurguladığını, eşiyle 24 yıllık evli olduğunu, eşinin kendisinden bile utandığını, böyle bir aldatmanın mümkün olmadığını ifade ederek, “Eşim namuslu bir kadındı. Oğlum akli dengesi yerinde olmadan bana ait korucu silahıyla eşimi vurduğu için kendisinden şikayetçiyim” diyerek hükmün onanması talebinde bulundu.

“6 ÇOCUK ANNESİYİM EŞİME İFTİRA ATIYOR”

Davaya katılan öldürülen İhsan Nemutlu'nun eşi Necla Nemutlu da, eşi İhsan'ın Âmine ile ilişkisi iddiasının kesinlikle iftira olduğunu belirterek, “20 yıllık evliyiz. 6 çocuğumuz var. Böyle bir durum olsaydı ben ve çocuklarım bunu hissederdik. Zaten Amine ile akrabayız. Sanık eşimi ve kendi annesini öldürmeden 15 gün önce de kızıma av tüfeğiyle ateş etti. Şimdi kendini namus iddiasıyla kurtarmaya çalışıyor. Şikâyetçiyim” dedi.

TAHRİK YOK AĞIR MÜEBBET

Yargıtay, sanığın annesini başka erkekle gönül ilişkisi olduğunu iddia ederek cinayetleri işlediği savunmasına karşı sanığın babası ile ölen adamın eşi ile diğer tanıkların aldatma olmadığını belirtmiş olmaları ve son derece küçük bir köyde, dar bir çevrede sanığın iddia ettiği gibi aldatma olayının hayatın olağan akışına aykırı düştüğü ve böylesi bir durumun gizli kalmasının imkânsız olduğuna dikkat çekti.

Yargıtay, sanığın Amine ve İhsan'ın evlilik dışı ilişki yaşadıklarına dair sanığın soyut düşüncesi dışında hiçbir delil bulunmadığından öncelikle hakkında haksız tahriki düzenleyen 29. maddenin uygulanma olanağının usul ve yasaya göre bulunmadığının altını çizdi.

CEZADA İSABETSİZLİK YOK

Yargıtay, sanığı, annesini 20 kez ateş ederek öldürme kastıyla hareket ettiğinden hakkında verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve İhsan ile oğlu Osman'ı da öldürmekten ise 25'er yıl hapis ve cinayetleri de babasına ait Jandarma envanterindeki zimmetli silahla işlediği için ayrıca 5 yıl hapisle cezalandırılmasında bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

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