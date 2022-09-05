Serin ve yağışlı havanın ardından yaz geri dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün ve yarın özellikle yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Düşen sıcaklıklar haftanın ilerleyen günlerinde yeniden artışa geçecek ve yaz havası geri dönecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre haftanın ilk günlerinde düşüşe geçen hava sıcaklıkları hafta ortasında yağışların da etkisini yitirmesiyle yükselişe geçecek.

İstanbul ve çevresinde bugün ve yarın yağış beklenirken hafta ortasında yağışlar sadece Karadeniz’in doğusunda kendini gösterecek. Cuma günü yurdun tamamında güneşli bir hava bekleniyor, hava sıcaklıkları hissedilir oranda artış yaşayacak.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin’in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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