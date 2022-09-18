Servis aracına saldıran teröristlerin kullandığı eve operasyon

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, İzmir'de yakalanmalarının ardından Bursa'ya getirildi. İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendi.

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Bursa’da 20 Nisan’da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla dün İzmir Dikili’de gözaltına alınmalarının ardından kente getirilerek, Bursa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan’da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

İçişleri Bakanlığınca İzmir’deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir’de bir hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi. Evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı malzemeler bulundu. Servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcıların bu hücre evinde hazırlandığı üzerinde durulduğu ifade edildi. (AA)

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