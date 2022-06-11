Sevgi Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sevgi Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na görevlendirildi.
Yayımlanan kararda “Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’nci ve 13’üncü maddeleri gereğince Sevgi Yiğit görevlendirilmiştir” denildi.