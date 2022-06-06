Sevigen’e sert cevap: Ne AKP ve reisine, ne de Sevigen’e pabuç bırakırım

CHP Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, özel bir televizyon programında, "Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR’ları belgelerini, yayınlansın diye Enis Berberoğlu’na verdi" şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Milletvekili Berberoğlu, Sabah gazetesinin de aynı iftirayı attığı için tazminata mahkum olduğunu hatırlatarak, "Mehmet Sevigen’in bu iftirası tıpkı benzerleri gibi, yalancının mumu misali sönecek" dedi.

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CHP Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, “(Adana’daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu’na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan’a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu’na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki…” şeklindeki açıklamasına Berberoğlu’ndan yanıt geldi.

Sevigen’in iddiasına kişisel sosyal medya hesabından yanıt veren CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, sıralı tweet paylaşımında şunları söyledi;

“BU İFTİRA YALANCININ MUMU MİSALİ SÖNECEK”

1) Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı. “MİT TIR'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu yayınlansın diye Enis Berberoğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı” diye üfürdü.

2) Mehmet Sevigen'in bu iftirası tıpkı benzerleri gibi, yalancının mumu misali sönecek. Çünkü aynı saçmalığı manşetine defalarca taşıyan Sabah Gazetesi'ne Avukat Murat Ergün, Kemal Beyin vekaleti ile dava açtı ve kazandı.

“NE AKP VE REİSİNE NE DE SEVİGENE PAPUÇ BIRAKIRIM”

3) Mahkeme beni yargılayan heyete yazdı, “Böyle iddiaya kanıt var mı?” diye sordu. Cevap yazısında bırakın kanıtı, böyle bir iddianın bile olmadığı iletildi. Mahkeme Sabah Gazetesi'ni 1 TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti, ceza İstinaf ‘ta onaylanarak kesinleşti. 23/12/2020

4)“Enis Berberoğlu konuşmasın diye…” başlayan cümleyi hakaret sayarım. CHP'ye katılalı 50 yıl oldu, Gençlik Kolları'nda, Üniversite'de son olarak TBMM'de partime hizmet ediyorum. Ne AKP ve reisine, ne de Sevigen tarzı siyasete pabuç bırakmam.

“HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM”

5)Suç işlemediğimi, müfteri veya itirafçı olmayacağımı hapis yatarken aynı iddiayı ima yoluyla yapan Tayyip Erdoğan'a da söylemiştim. (17 Ağustos 2017) Sevigen ve varsa benzer niyeti bozuklar okusun öğrensin.

6)Dahası hakkımdaki haksız ve yersiz hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından bozuldu. Bu iddiaları partimi karalamak, beni yargısız infazla mahkûm etmek isteyenlerden hukuk önünde hesap soracağım. Paralarını alıp, öğrenci bursu olarak dağıtacağım Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.