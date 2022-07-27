Sezen Aksu’yu “Kafasına sıkarız” diye tehdit eden Bulut’a 58 milyonluk ihale

2018’de AKP’den milletvekili aday adayı olan Erol Bulut’un ortağı olduğu Mavi Yeşil Turizm Şirketi 10 yılda kamudan 100’ün üzerinde ihale aldı, 1 milyar lira kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

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AKP'li Pendik Belediyesi'nin park yapım ve bakım ihalesini 57.9 milyon liraya Mavi Yeşil Turizm Şirketi aldı. Geçtiğimiz yıl da aynı ihaleyi alan şirketin ortağı, AKP'den milletvekili aday adayı da olan 15 Temmuz Gazileri Platformu'nun Başkanı Erol Bulut., Sezen Aksu hakkında sarf ettiği “Kafalarına sıkarız” ifadeleriyle gündeme gelmişti.

Şirket, Türkiye genelinde AKP'li belediyelerin ve kamu kurumlarının milyonluk bitki alımı ve peyzaj ihalelerinin adeta abonesi. Son 10 yılda kamudan 100'ün üzerinde yaklaşık 1 milyar liralık ihale aldı.

40 milyon TL sermayeye sahip olan Mavi Yeşil Turizm Şirketi'nin ortakları Erol Bulut ve Hasan Alas. Şirketin yüzde 50 ortağı Erol Bulut 24 Haziran seçimlerinde AKP'den İstanbul 3. bölge milletvekili aday adayı olmuştu. Bulut, 15 Temmuz Gazileri Platformu'nun da başkanlığını yapıyor. Şirketin diğer ortağı Hasan Alas da eski AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi.

GERİ ADIM ATTI

Erol Bulut, geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu'nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem” sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Aksu'nun şeytanın yolundan gittiğini söyleyen Bulut, “İçişleri Bakanımızın dediği gibi beyinlerine sıkacağız, kafalarına ve inlerinde hepsini ezeceğiz” demişti. Bulut, tepki üzerine sözlerinin çarpıtıldığını savunmuştu.