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Sıcaklar kavurdu, plajlar doldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün 36 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeni ile halk plajları doldu, vatandaşlar saatlerce denizden çıkmadı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 17:50 - 28 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafta ortalarından itibaren artarak devam eden hava sıcaklığı bugün öğle saatlerinde birden artarak 36 dereceleri aştı.

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Hava sıcaklığı nedeni ile ilçede bulunanlar ve tatilciler halk plajlarını doldurdu.

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Kumbahçe Mahallesi'ndeki Paşatarlası Halk Plajı'nda adım atacak yer kalmazken denize girenler saatlerce dışarı çıkmadı.

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Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanları ile birlikte yüzdü.

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Hava sıcaklığının birden artış gösterdiğini belirten emekli sağlık memuru evli ve iki çocuk babası 57 yaşındaki Tacettin Duygulu “Bodrum'da neredeyse kıştan çıkıp hemen yaza geçti. Baharlar artık yok oldu. Bugün güneşte hava sıcaklığı 19 derecelere ulaşmıştır. İnsanlar serinlemek için mecburen denize giriyorlar, plajda yer kalmadı. Bu havalarda özellikle yaşlılar dikkatli olmalı” diye konuştu.

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Bodrum'da hava sıcaklığının yarın da artarak devam edeceği belirtildi.

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