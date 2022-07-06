Siirt’te öldürüldü, Suriye’de 11 askeri şehit etmiş

Siirt kırsalında öldürülen ve 500 bin liralık gri kategoride yer alan Herdem kod adlı terörist Veysel Akkuş’un, Suriye’de Barış Pınarı bölgesinde 11 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu ortaya çıktı. Akkuş’un Lice’de de 2012’de Duru Jandarma Karakolu'na saldırı sonucu 1 askerin şehit edildiği, 8 askerin yaralandığı saldırıya bizzat katıldığı tespit edildi.

Özgür CEBE

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Suriye'de terör örgütü PKK-YPG saflarında sorumlu düzeyde faaliyet yürütürken, Diyarbakır'a üst düzey sorumlu olarak gönderilen terörist Veysel Akkuş’un Siirt'in Eruh kırsalına düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldüğü bildirildi.

18 yıl dağ kadrosunda faaliyet yürüten terörist Akkuş, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Terörist Lice ilçesindeki Duru Jandarma Karakolu Narlı Üs bölgesine saldırı sonucu Adem Ödemiş adlı askerin şehit edilmesi, 8 askerin yaralandığı saldırının faili olmaktan hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca “Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan daimi arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Mahmur ve Kerkük'te de IŞİD'e karşı çatışmalarda yer alan terörist Veysel Akkuş'un daha sonra Suriye'nin kuzeyine geçerek burada PKK-YPG'nin işgali altındaki Resulayn ve Tel Abyad'da da yüzlerce teröristten sorumlu olarak bombalı ve silahlı hain saldırıları organize ettiği belirlendi.

BARIŞ PINARI HAREKÂTINDA 11 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETMİŞ

TSK'nın Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı harekâtında Tel Rifat bölgesinde 11 Ekim 2019 günü Mehmetçiğin konumlandığı geçici üs bölgesine havan toplu saldırıyı organize eden terörist Veysel Akkuş'un burada Uzman Çavuşlar Abdülhamit Bilgen, Hacı Bebek, Yunus Mermer, sözleşmeli er Ahmet Topçu'nun şehit edildiği saldırıya katıldığı bildirildi. Terörist Veysel Akkuş'un 9 Ocak 2020 günü de uzaktan kumandalı bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda Astsubay Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Onbaşılar Halil Karakoç, Fatih Akbulut'un şehit edildiği saldırının asli faili olduğu ortaya çıktı. Teröristin 16 Ocak 2020'de de yine bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehit edildiği saldırılarda da bizzat yer aldığı kaydedildi.

Teröristin öldüğü DNA eşleşmesiyle kesinlik kazanınca hakkındaki soruşturma evrakları da düşme kararı verilerek ortadan kaldırıldı.

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