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Silahlı kavgada ateş arasında kalan kadın yaşamını yitirdi

Adana'da iki otomobildeki şüphelilerin silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu kazara vurulan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, torunu ve 3 zanlı yaralandı.

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Silahlı kavgada ateş arasında kalan kadın yaşamını yitirdi

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde aralarında kovalama yaşanan iki otomobildeki şüpheliler, birbirlerine silahlarla ateş açtı.

Sürücüsü yaralanan 23 ACF 274 plakalı otomobil, 3817 Sokak’ta bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer otomobildeki zanlıların ateş etmeye devam etmesi sonucu evde kınaya gitmeye hazırlanan Rahime Eker (90) ve torunu Side Yıldız (24) ile kaza yapan araçtaki 3 şüpheli yaralandı. Eker olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. AA

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