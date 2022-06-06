Silifke Belediyesi arsa satış ihalesi düzenliyor
Silifke Belediyesi mülkiyetindeki 52 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 22 Haziran 2022 tarihinde Silifke Belediyesi Hizmet Binası 3. kat meclis salonunda yapılacak. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini ve eklerini Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 250 TL karşılığında satın almaları zorunludur.
Taşınmazların satış bedeli şartnamede belirlenen şekilde peşin ödenecek olup taşınmazın tapu devri satış bedelinin idareye yatırılmasından sonra yapılacaktır.
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