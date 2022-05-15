Simavi Ailesi’nin acı günü

Hürriyet gazetesinin eski sahiplerinden Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Simavi bir süredir KOAH tedavisi görüyordu.

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Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu Sedat Simavi'nin gelini, gazeteci Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi 89 yaşında hayatını kaybetti. Simavi’nin bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Belma Simavi’nin 62 yıl evli kaldığı Erol Simavi 2015 yılında vefat etmişti.

Belma Simavi’nin iki oğlundan biri olan Saffet Simavi, 1980 yılında 23 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

“BİR HÜRRİYET KAHRAMANINI KAYBETTİK”

Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından Belma Simavi’ye şu satırları yazdı:

“Belma Simavi'yi herkes Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol Simavi'nin eşi olarak tanırdı. Ama biz Hürriyet çalışanları için o Belma Hanım’dı. Gazetenin gizli kahramanıydı. Ödül gecelerinin ev sahibiydi. Çalıştığımız binada yemek yediğimiz restoranlara harika bir İtalyan restoranı estetiği veren, duvarlarımızı birer resim galerisine çeviren, koridorlarımızı çiçekçi dükkanı haline getiren renkli, isyankar, kafa tutan patronumuzdu. Gecelerimizde, davetlerde bizi hiç yalnız bırakmayan arkadaşımızdı. Nur içinde yatın Belma Hanım. Hepimiz size borçluyuz. Benim ve ailem için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım.”

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