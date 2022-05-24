Sınırda askeri hareketlilik

Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde hava hareketliliği gün boyu devam etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde hava hareketliliği gün boyu devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu açıklarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarda bulunmak üzere sınır hattına geldi. Bakan Akar'ın temasları devam ederken, sınır hattında ise hava hareketliliği gün boyu durmadan devam etti.

Bakan Akar ve beraberindeki Komutanlar Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

ACI HABERİ MSB DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, 5 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, beş kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, P.Uzm.Çvş. Onur Doğan, P.Uzm.Çvş. Hüseyin Cankaya, P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay ve P.Söz.Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

İlginizi Çekebilir Pençe Kilit operasyonunda 5 asker şehit oldu