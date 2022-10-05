Şirketin 7 aracını çekicilere yükleyip çaldılar

Konya'da bir şirkete ait 7 hafif ticari aracı çekicilere yüklenerek çalındı. 1'i kadın 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Gizem Ç.'nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı ve parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı.

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Fevzi Çakmak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir şirkete ait 7 hafif ticari araç, 1 Ekim günü iş yeri önünde park halindeyken çekicilere yüklenip çalındı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki ve şüphelilerin gidebileceği güzergâhlardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, 4 aracın Yaylapınar Mahallesi’ne, 3 aracın ise Kılıçarslan Mahallesi’ne götürüldüğünü saptadı.

SUÇ KAYIRLARI KABARIK

Çalınan araçlar her iki mahallede ağaçlık araziye terk edilmiş halde bulundu. Polisin kimliklerini belirlediği şüpheliler 25 suç kaydı bulunan Abdülkadir Renkliçağlar, 23 kaydı olan Ekrem Özpınar, 3 kaydı bulunan Ömer Faruk A. ve 2 kaydı olan Gizem Ç. kısa sürede yakalandı.

ORGANİZE İŞLER

Şüphelilerin yapılan sorgusunda araçları çekiciye Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar’ın yüklediği, Ömer Faruk A.’nın da çalınan araçların saklanması için yer temin ettiği belirlendi.

Şüphelilerden Gizem Ç.’nin araçların çalındığı iş yerinde 2 yıl önce çalıştığı, parasını alamadığı iddiasıyla diğer şüphelilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Gizem Ç., emniyetteki ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerden Abdülkadir Renkliçağlar ve Ekrem Özpınar tutuklandı, Ömer Faruk A. da adli kontrolle serbest bırakıldı, araçlar ise sahiplerine teslim edildi. (DHA)

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