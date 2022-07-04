Abone Ol

Şırnak’ta 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında başlatılan Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 09:15 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şırnak’ta 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-17” operasyonu çerçevesinde, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında 2 terör örgütü mensubunun mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 04 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kuzey Irak'ta PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir Kuzey Irak'ta PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
İçişleri Bakanlığı PKK Şırnak