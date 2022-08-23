Şişli’de bekçilere saldıran 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şişli'de 1 bekçinin şehit olduğu, 8 bekçi ve 2 polis yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şişli, Kuştepe mahallesinde 20 Ağustos Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta yapılan düğünle ilgili şikayetler üzerine çarşı ve mahalle bekçileri A.Ö., M.D. ve E.Ş. düğünün yapıldığı bölgeye geldi.

Düğün sahiplerinden eğlenceyi sonlandırmasını isteyen bekçilere, kalabalık grup saldırdı. Görevli bekçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi. Düğündekiler gelen takviye ekiplere de taş ve sopalarla saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında gelen takviye güçler arasında bulunan Oltan Koca isimli bekçi rahatsızlanarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Oltan Koca, arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sırasında ikisi bekçi 8 bekçi ve 2 polis çeşitli yerlerinden yaralandı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ali K.(40), Okan K.(32), Özkan K.(23), Gürkan K. (30), Polat B.(25), Onur B.(44), Can B.(22), Sezer B.(34) gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda 10 adet silah elde geçirildiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özkan K.’nın daha önceden 22, Polat B.’nin 2 , Onur B.’nin 4, Can B.’nin 8, Sezer B.’nin de 3 suç kaydının olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA

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