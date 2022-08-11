Şişli’de izinsiz yıkılan tarihi yapı için İBB suç duyurusunda bulunacak

Şişli Kurtuluş’taki Erken Cumhuriyet dönemine ait kagir evin izinsiz yıkımı tepki çekti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi yapının yıkılmaması için ilgili Koruma Kurulu ile birlikte tescil çalışması yürüttüklerini belirterek kurulun kararına rağmen gerçekleşen izinsiz yıkma karşı sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Kurtuluş'ta Bozkurt Mahallesi'nde bulunun kagir evin izinsiz yıkımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tarihi yapının koruma altına alınması için İBB olarak koruma kuruluna 1 ay önce raporla görüş bildirdiklerini belirten Polat “Koruma Kurulu da burada herhangi bir inşaat ve fiziki işlem yapılmaması için duyarlılıkla karar alarak yapıyı korumaya aldı. Yıkım ile suç işlenmiştir” dedi.

“YAPI TESCİLLENECEKTİ”

Hazırladıkları raporun bugün yapılacak koruma kurulu toplantısında değerlendirmeye alınmasının beklendiğini dile getiren Polat, şöyle konuştu:

*Büyük ihtimalle oy birliği ile yapı tescillenecekti. İBB Miras, Koruma Kurulu, KUDEB gibi tüm koruma kurumları işbirliği ile yapıyı tescilleme çalışması yürüttü.

*Fakat yıkım izni olmadan, dahası koruma kurulunun inşaai ve fiziki müdahale yapılamaz kararı almasına rağmen yapı yıkılmıştır.

*Bu işlemi yapanlar hakkında bütün koruma kuruluna suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugün kurulda yapının yine de tescillenmesi için görüş bildireceğiz.

*Yok edilmesine rağmen inşaat rantına kurban edilmeyip, yeniden yerinde yapılması sağlanacak bir tescil kararını koruma kurulunda el birliği ile alacağımızı düşünüyorum.

*İBB Miras olarak aylar önce koruma için çalıştığımız bir değerin yok edilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz.

“KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

Yapının tescillenmesi ve koruma altına alınması için 22 Haziran 2022 tarihinde hazırlanan İBB KUDEB raporunda yer alan bilgilere göre yapının 1925-1949 yılları arasında inşa edildi.

Şişli ilçesinde görülen ve Erken Cumhuriyet döneminde tarihlenen konut yapıları genel olarak kagir olarak inşa edilmiş müstakil veya apartman tipi yapılar.

Bu yapının çevresinde de Erken Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş tescilli ve müstakil kagir yapılar bulunduğu tespit edildi.

İBB raporunda söz konusu kagir evin korunması gerekli kültür varlığı özelliklerini taşıdığı vurgulandı.

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