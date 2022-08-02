Sivil köylü dedikleri teröristin Apo’yla fotoğrafı çıktı

Irak’ın kuzeyindeki operasyonda öldürüldükten sonra sosyal medya üzerinden "Türkiye Irak’ta sivilleri katlediyor" diyerek çiftçilik ve hayvancılık yaptığı söylenen Mehmet Erdoğan’ın terör örgütü elebaşları Abdullah Öcalan ile fotoğrafları çıktı.

Özgür CEBE

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İçişleri Bakanlığının 10 milyon TL para ödüllü listesinde aranan Mehmet Erdoğan 22 Mayıs'ta MİT'in SİHA ile gerçekleştirdiği operasyonda Musul yakınlarındaki Mahmur Mülteci Kampında kullandığı sivil araç içinde öldürüldü. Operasyondan sonra güvenlik kaynakları yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın 30 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan Mahmur-Kerkük-Süleymaniye genel saha sorumlusu Mehmet Erdoğan'ın uzun süren takip sonucu öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

“AHIRDA HAYVAN YEMLİYORDU” DEDİLER

Ancak terör örgütüne yakın hesaplardan Türkiye'nin teröre karşı gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonları sekteye uğratmak amacıyla yalan bilgi ve dezenformasyon çabası dikkat çekti. Öldürülen kişinin ahırda hayvanları yemledikten sonra evine giden Irak uyruklu Hacı Mirza Ali olduğu bilgisi paylaşıldı. Türkiye'nin operasyonlarının artık mültecilerin kaldığı kamplara kadar yoğunlaştığı belirtilerek Birleşmiş Milletlerin bu duruma müdahale etmesi istendi.

Sivillerin yaşamının tehlikede olduğu gerekçesiyle BM bürosuna PKK yandaşlarınca protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Üzerinden Hacı Mirza Ali adına kimlik çıkan kişinin sivil kıyafetli olup sivil araç içinde öldürülmesine rağmen ölen kişinin Mehmet Erdoğan olduğu bilgisi MİT'in yerel saha unsurlarından teyit edildi.

ŞAM'DA TERÖRİSTBAŞI APO'DAN 9 AY EĞİTİM ALMIŞ

“Iraklı köylü öldürüldü” şeklinde algı girişiminden üç ay sonra terör örgütü PKK'nın yayın organları bu kez ölen kişinin üst düzey PKK'lı olduğu bilgisini terör örgütü elebaşlarıyla olan fotoğraflarıyla birlikte paylaştı.

Teröristin 1991 yılından beri Hakurk, Metina, Gara, Zap, Avaşin, Zagros, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars kırsalında sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunduğu 1997 yılında Şam'a giderek terör örgütü elebaşlarından Abdullah Öcalan'dan 9 ay boyunca siyasi ideolojik eğitim aldıktan sonra tekrar dağ kadrosuna geçiş yaptığı, yüzlerce terörist yetiştirdiği bilgisine yer verildi.

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