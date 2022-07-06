Siyanür felaketiyle gündeme gelmişti, maden sahasında keşif yapılıyor

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding'in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesindeki Çöpler Altın Medeni'nin fay hattı üzerinde olup olmadığı tespit edilecek. İliç Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla maden sahasına gelen bilim insanları deprem olması durumunda, atık havuzundaki siyanürün doğaya karışma tehlikesini tespit edecek.

Orhan BOZKURT

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Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde bugün keşif yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan siyanür sızıntısı nedeni ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16,4 milyon lira para cezası kesilerek faaliyeti geçici olarak durdurulan madenin Fırat Nehri başta olmak üzere bölgedeki su kaynaklarını kirlettiği iddia ediliyordu.

Maden sahasında bulunan Sabırlı Köyü sakinlerinden Sedat Cezayirlioğlu'nun altın madenin kapatılması için sızıntıdan önce açtığı davada İliç Asliye Hukuk Mahkemesi keşif yapılmasına karar vermişti. Cezayirlioğlu, siyanürle altın çıkarılan madenin fay hattı üzerinde olduğunu ve olası depremlerde tonlarca siyanürün depolandığı atık havuzunun çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturacağını savunmuştu.

Bugün yapılacak keşif öncesi SÖZCÜ’ye açıklamada bulunan Cezayirlioğlu'nun avukatı İsmail Hakkı Atal, “Burada meydana gelebilecek bir deprem sonucunda tonlarca siyanür depolanan atık havuzundan yayılacak zehir Fırat Nehri'ne karışacak. Böylesi bir durumda Harran Ovası biter, Kaban Barajı, Atatürk Barajı biter. Türkiye’de halk sağlığı çöker” dedi.

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