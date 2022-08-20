Gaziantep’te kahreden kaza: Siyasilerden başsağlığı mesajları

Gaziantep’te bir kazaya müdahale etmeye gelen ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına otobüs çarptı. İlk belirlemelere göre aralarında 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 gazetecinin bulunduğu 16 kişi hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından siyasi isimler başsağlığı mesajları paylaştı...

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Gaziantep’teki feci kazanın ardından siyasi isimler başsağlığı mesajları paylaştı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duydum. Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Gaziantep’te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elim kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenabıhak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Gaziantep’te kaza ihbarına giden ambulans ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına bir otobüsün çarpması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini derin üzüntü ile öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Gaziantep’te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3’ü itfaiye, 2’si sağlık ve 2’si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb'im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

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