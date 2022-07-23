‘Siz iktidarı nasıl eleştirirsiniz’ mobbingi

Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzeçebi, Uşak’ta TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto eden memura SGK İl Müdürü İbrahim Öztürk tarafından mobbing uygulandığını öne sürdü. Hamzaçebi, “Üyelerimize ‘siz iktidarı nasıl eleştirirsiniz’ diyerek, azarlayıp hesap sormuştur. Sendika olarak kimi eleştirecektik. Alman, İngiliz hükümetini mi?” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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Uşak'ta SGK il Müdürü İbrahim Öztürk'ün, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto eden Büro-İş Sendikası üyesi memur Serhat Aktan'ı ‘Siz iktidarı nasıl eleştirirsiniz' diyerek azarladığı ve hesap sorduğu ileri sürüldü.

‘EYLEME KATILDI BAŞINA GELMEYEN KALMADI'

Büro İş Sendikası'nın da bağlı olduğu Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, 11 Haziran'da Türkiye çapında protesto gerçekleştirdi. Eylemlerde TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin sahte olduğu belirtildi, hükümet hedef alındı.

Uşak Sosyal Güvenlik Kurumu'nda memur olarak görev yapan Serhat Aktan da eyleme katıldı. Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzeçebi'nin iddialarına göre Aktan'a eyleme katıldıktan sonra mobbing uygulandı, hakkında soruşturma açıldı.

‘SİZ İKTİDARI NASIL ELEŞTİRİRSİNİZ?'

Hamzaçebi yapılan baskı ve mobbingi yerinde tespit etmek için Uşak'a giderek sendika üyeleriyle görüştü. Yaptığı açıklamada, “SGK İl Müdürü hukuksuz işlere girişmiştir. Hafta sonuna denk gelen protesto ve basın açıklamasına katılan üyelerimize ‘siz iktidarı nasıl eleştirirsiniz' diyerek azarlayıp, hesap sormuştur. Sendika olarak kimi eleştirecektik? Alman, İngiliz hükümetini mi? Tabii ki yoksulluğun, sefaletin, açlığın sebebi olan AKP hükümetini eleştirecektik. Sendikanın işi elbette hükümeti eleştirmektir” ifadelerini kullandı.

‘KIDEMLİ MEMURU YEMEKHANEYE VERDİ'

İl Müdürü Öztürk'ün sendikalı memur Aktan'ı cezalandırmak amacıyla alanı dışında birimlerde görevlendirdiğini belirten Hamzaçebi, “21 yıldır hizmeti bulunan Serhat Aktan'ın bir ay içinde iki defa görev yeri değiştirilerek mobbinge maruz bırakılmıştır. İl müdürü siyasi parti temsilcisi gibi davranarak şube yöneticimiz de olan arkadaşımızı yemekhane ve santralde görevlendirdi. Bunlar yetmezmiş gibi hakkında soruşturma açarak savunmasını aldı” diye konuştu.

‘EYLEME KATILANLARIN FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİLER'

Soruşturma sırasında sendikalı memura eyleme katılanların fotoğraflarının gösterildiği, metin okuyup okumadığının sorulduğu öğrenildi. Hamzaçebi soruşturma sırasında basın açıklamasının detaylarına ilişkin sorular yöneltildiğini belirterek, “Bu soruları sormak il müdürünün görevi değil. Biz sendikayız kimseye nerede, ne zaman, nasıl, basın açıklaması yapacağımızı sormayız. Suç unsuru varsa savcı gereğini yapar. İl müdürü hakkında; yasalarla güvence altına alınan sendikal örgütlenme ve mücadele hakkımıza müdahale etmekten, baskı altına almaktan, mobbing uygulamaktan, yıldırmaktan suç duyurusunda bulunduk. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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