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Şizofreni hastası ambulans kaçırdı

Nevşehir'de şizofren hastası M.S., Devlet Hastanesi önünde içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdı.

Yayınlanma: 07:47 - 07 Ekim 2022 Güncellenme:
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Olay, saat 23.00 sıralarında Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Gülşehir ilçesinden Nevşehir Devlet Hastanesine hasta getiren şoför B.K., ambulanstan hastayı indirmek istediği sırada sürücü koltuğuna oturan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen M.S., ambulansı kaçırdı.

ÜÇ ARACA ÇARPTI

M.S., içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansla yol almaya başladı. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen polis, ambulansı takibe aldı. Yaklaşık 20 dakika süren takip sonucu M.S., üç araca çarptıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı şantiyeye girerek, prefabrik binaya çarpıp durdu.

M.S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansta bulunan sağlık çalışanı ve hasta ise Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (DHA)

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