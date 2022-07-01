Şizofreni hastası genç evinde polis kurşunuyla öldürüldü! Aile isyan etti: Amerika’ya döndük

Konya'da şizofreni hastası Müslüm Davulcu evinde polisin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken aile, “Amerika’da polisler sivilleri vuruyor, Türkiye’yi de bu hale getirdi bu devlet” sözleriyle duruma isyan etti. Emniyet ise Davulcu’nun hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından fark edildiğini ve saklandığı evinde polise bıçak çekmesi üzerine etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde dün akşam saat 23:30 sularında şizofreni hastası olan Müslüm Davulcu (36) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm Davulcu, evine saklandı.

Bunun üzerine Müslüm Davulcu'nun ailesi emniyeti arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri evinin tuvaletine saklanan Davulcu'yu saklandığı yerden çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Davulcu polisin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Davulcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Davulcu'nun ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet kaynakları, Müslüm Davulcu'nun mahallede hırsızlık yaparken mahalleliler tarafından fark edildiğini, kendisini durdurmak isteyen vatandaşlara bıçakla saldırdığını ve evinde saklandığı yerden çıkarken polise bıçak çekmesi üzerine de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Emniyet ayrıca Müslüm Davulcu'nun hırsızlık, uyuşturucu ve daha birçok suçtan 38 adet suç kaydı olduğu bilgisini paylaştı.

“POLİSE ‘VURMAYIN' DEMEME RAĞMEN OĞLUMU VURDULAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan baba Haydar Davulcu, polislere oğlunun engelli olduğunu söylemesine rağmen oğlunu vurduklarını ileri sürdü. Emniyeti yalanlayan acılı baba Haydar Davulcu,

“Akşam oğlum kavgaya karıştı. Bunun üzerine polisi çağırdık. Oğlum da polislerden tuvalete saklanmıştı. Oğlumu gelip tuvaletten çıkarttılar ve beş el ateş ettiler. Oğlum şizofreni hastası. Ben polislere ‘vurmayın, ben onu sakinleştir, size ifade verdiririm' dedim ama dinlemediler.

Çocuk da içeri kaçarken olduğu yerde ateş ettiler. Oğlumun göğsüne, karnına ve ayaklarına olmak üzere 5 kurşun isabet etti. Oğlum vurulduktan yarım saat sonra ambulans geldi.

Bunun peşini bırakmayacağız ve suç duyurusunda bulunacağız. Çocuğumun uyuşturucu bağımlısı olduğu için emniyetten yardım istediğimiz de yalan. Çocuğumun kimseye bir zararı olmadı. O kuşun bile kanadını incitmez” ifadelerini kullandı.

“AMERİKA'YA DÖNDÜK”

Müslüm Davulcu'nun bir başka yakını ise, “Amerika'ya döndük. Amerika'da polisler sivilleri vuruyor, Türkiye'yi de bu hale getirdi bu devlet. Polise bu yetki verilmez” siteminde bulundu.

Müslüm Davulcu’nun cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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