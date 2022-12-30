Skandal olay sonrası bölge müdür vekili görevden alındı
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, başlatılan idari tahkikat sonucu görevden alındı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, vergi mükelleflerinin katıldığı bir toplantıda Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan’ın bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntüleri paylaşmıştı.
Videolarda Erdoğan’ın ayrıca, toplantı yaptığı mükelleflerden bağış yapmalarını isteyerek bayan memurları gösterip cinsiyetçi sözler kullandığı görülüyor.
GÖREVDEN ALINDI
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır” denildi. (DHA)