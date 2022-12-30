Abone Ol

Skandal olay sonrası bölge müdür vekili görevden alındı

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, başlatılan idari tahkikat sonucu görevden alındı.

Yayınlanma: 21:38 - 30 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, vergi mükelleflerinin katıldığı bir toplantıda Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan’ın bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntüleri paylaşmıştı.

Videolarda Erdoğan’ın ayrıca, toplantı yaptığı mükelleflerden bağış yapmalarını isteyerek bayan memurları gösterip cinsiyetçi sözler kullandığı görülüyor.

GÖREVDEN ALINDI

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır” denildi. (DHA)

Toplantıda skandal olay! Bölge müdürü gümrük memurunu tokatladıİlginizi ÇekebilirToplantıda skandal olay! Bölge müdürü gümrük memurunu tokatladı
X Reklam