Şlam havuzu çöktü, kepçe operatörü kayboldu

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden firmasının kömür yıkama tesisindeki şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömüldü. Bir kamyon ve bir kepçenin çalıştığı havuzda kamyon sürücüsü kurtarılırken ekipler kepçe sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Madencilerin eylemleriyle günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Manisa'nın Soma ilçesinde sabah erken saatlerde üzücü bir olay yaşandı.

Soma ilçesinde Ege Linyit İşletmelerine ait olan ancak Hermaksan A.Ş. Madencilik tarafından işletilen Cenyeri Mahallesi’nde kömürlerin yıkandığı şlam (çamur) havuzu bu sabah saat 06.00 sıralarında çöktü. Yaşanan çökme sonucunda firmaya ait olan bir kamyon ve bir kepçe çamur havuzunun içinde kaldı.

Havuzun içinde kalan kamyonun şoförü şirkete ait görevliler tarafından kurtarılırken, çamur havuzuna tamamen batan kepçe operatörü İbrahim Demir'e ise ulaşma çalışmaları devam ediyor. Çökmenin neden yaşandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir Diyarbakır'da tüneldeki işçiler hidrojen sülfür tüpünden zehirlenmiş

İlginizi Çekebilir Erzincan'da çarpıcı iddia: Sızan siyanürün üstünü böyle kapatmışlar

İlginizi Çekebilir Zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu