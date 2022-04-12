Sokak hayvanlarına uygulanan eziyet tepki çekti

Bursa'da Orhangazi Belediyesi ekiplerinin, sahipsiz sokak köpeklerini toplarken uyguladığı eziyet tepki çekti. Bir köpeğin başından tutulup aracın kasasına fırlatıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, Orhangazi yolunda bir fabrikanın önünde yaşandı. Orhangazi Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanlarının toplanması sırasında, bir köpeğin başından tutulup aracın kasasına atılması büyük tepki çekti. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

“SORUMLULAR HESAP VERMELİ”

Yaşananlara tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Ender Teke, “Orhangazi Belediyesi hayvanlara zulüm yapmaktan artık vazgeçmeli. Her ay bir skandal ile gündeme gelen ilçemizi ulusal ve yerel anlamda tüm Türkiye’ye köyü bir imajla anılmasını sağlayan sorumlular bir an önce soruşturmalı ve gereği yapılmalıdır. Orhangazi Belediyesi artık hayvanlara kötü bakılmasının hesabını vermelidir” dedi.

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