Sokak köpeğini ezen taksici arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul Maltepe’de ara sokaktan ana caddeye çıkan bir taksici, 3 yaşındaki Doby isimli köpeği ezdi. Kaza sonrası taksi şoförü, ezdiği köpeğin can çekiştiğini bir süre izledikten sonra arkasına bakmadan kaçtı.

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Olay, bir süre önce Maltepe'de meydana geldi. Ara sokaktan ana caddeye hızla ilerleyen 34 THC 93 plakalı bir taksi şoförü, sokak üzerinde bulunan 3 yaşındaki Doby isimli köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köpek taksinin tekerleği altında bir süre can çekişirken taksi şoförü de can çekişen köpeği bir süre izledikten sonra arkasına bakmadan kaçtı. Araç altında kalan köpeğin bacak ve kalça kısmında kırıklar olduğu öğrenildi.

Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ara sokaktan ana caddeye ilerleyen bir taksici, sokak üzerinde bulunan köpeğe çarpıp köpeğin can çekiştiği anları bir süre izledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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