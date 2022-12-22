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Sokakta dehşet! Önce dövdüler sonra vurdular

Mersin'de bir gencin sopayla darbedilip, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gencin sopayla dövülüp, ardından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralanmasını içeren görüntülerin sosyal medya platformunda paylaşılmasının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yılmaz Tetik ve Yunus Emre T.’nin adresini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz Tetik ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘yaralama’ suçundan tutuklanırken, Yunus Emre T.’ye ise ‘görevli memurlara mukavemet’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçundan ev hapsi verildi. (DHA)

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