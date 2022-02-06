Söke Zirai Üretim İşletmesi süt satışı yapacak

Yayınlanan ilana göre Söke Zirai Üretim İşletmesi, ihaleyle 160 bin litre inek sütü satacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhalenin şartname ve ekleri Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Ziraat Okulu) Döner Sermaye İşletmesi'nden bedelsiz olarak görülebilecek. İhale 16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 11.00‘de hizmet binasında Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacak

Tahmin edilen bedel aylık 69.630,40 TL, yıllık ise 696.304,00 TL olarak belirlenmiş olup, ihaleye bu bedelle başlanacaktır.

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