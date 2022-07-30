SOL Parti’den Erdoğan’a ‘Terzi Fikri’ yanıtı

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatsa'nın 1980 yılında askeri operasyonla görevden alınan 'Terzi' lakaplı sosyalist Belediye Başkanı Fikri Sönmez'i hedef alarak “Bu Ordu, Terzi Fikri’yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu’m çok ödedi, çok” sözlerine tepki gösterdi.

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SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındığın taban fiyatını 54 lira açıklamasını ve 1979 ara seçimlerinde Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez için sarf ettiği “Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi, çok” sözlerine tepki gösterdi.

İşleyen, “Erdoğan bugün bir şey daha söyledi, Terzi Fikri'ye atıf yaptı. Evet Ordu, Fatsa ve bütün memleket Terzi Fikri'yi bilir, onun köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını bilir. Halkın, işçinin, köylünün geleceğine, hayatına nasıl tutunduğunu canı pahasına nasıl mücadele ettiğini bilir. Erdoğan, Kenan Evren'in sözlerini tekrarladı, biz de Fatsa meydanında ‘Fındıkta sömürüye son' diyen Terzi Fikri'lerin sözünü tekrarladık.” dedi.

“54 LİRA ASLA BU HALKIN BEKLENTİLERİNE YANIT VEREN BİR FİYAT DEĞİLDİR”

İşleyen şunları söyledi:

“Biz Fatsa meydanında ‘Bu sesi sesimizi sağır sultan duyacak” demiştik. Sağır sultan da duydu, apar topar Ordu'ya gelerek Fındık taban fiyatını açıklamak zorunda kaldı. Açıkladığı 54 lira asla bu halkın beklentilerine yanıt veren bir fiyat değildir.

-Erdoğan'ın bugün açıkladığı rakam, üreticinin değil tefecinin ve emperyalist tekellerin yüzünü güldüren bir fiyattır. Bu iktidar bir kez daha köylünün, işçinin, emekçi halkın değil bir avuç soyguncunun, tefecinin, emperyalist tekelin sözcüsü, iktidarı olduğunu bugün bir kez daha görüştü. Ama biz Ordu'ya gittiğimizde o mücadele başladığında 40 lira konuşuluyordu, 50 lira hayal deniliyordu ama bugün açıkladığı fiyat o mücadelenin bir sonucudur.

“BU FINDIK FİYATINI KABUL ETMİYORUZ”

-O meydanı dolduran bütün köylülerin herkesin emeği vardır, payı vardır. Şunu çok açıkça söyleyeyim biz 70 lira dedik bunu almak için mücadeleye devam edeceğiz. Kur garantileriyle zenginlerin parasını koruyanlar üreticinin fındığının değerini de korumak zorundadır. Bu fındık fiyatını kabul etmiyoruz. Fındık sezonu tamamlanır tamamlanmaz bir kez daha fındık fiyatının açıklanması ve güncellenmesi için mücadelemize devam edeceğiz.

“ERDOĞAN KENAN EVREN’İN, BİZ DE TERZİ FİKRİLERİN SÖZÜNÜ TEKRARLADIK”

-Erdoğan bugün bir şey daha söyledi, Terzi Fikri'ye atıf yaptı. Evet Ordu, Fatsa ve bütün memleket Terzi Fikri'yi bilir, onun köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını bilir. Halkın, işçinin, köylünün geleceğine, hayatına nasıl tutunduğunu canı pahasına nasıl mücadele ettiğini bilir. Erdoğan, Kenan Evren'in sözlerini tekrarladı, biz de Fatsa meydanında ‘Fındıkta sömürüye son' diyen Terzi Fikrilerin sözünü tekrarladık.

“EZİLEN HALKIN BİRLİĞİYLE, DAYANIŞMASIYLA BU SALTANATA SON VERECEĞİZ”

-Herkes Fatsa meydanıyla Ordu meydanına iyi baksın; AKP'nin veda senfonisini biz Fatsa'dan çaldık. O iki meydana iyi bakın. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda umut vardı, bu ülkenin güneşli, aydınlık geleceği vardı. Bugün Ordu'da Erdoğan'ın o meydanında çöküş var, nasıl bir vedayla gittiklerinin işaretleri var. Ezilen halkın birliğiyle, dayanışmasıyla bu saltanata son vereceğiz, sonunda biz kazanacağız. Fındık üreticilerine verdiğimiz sözü köy köy, ilçe ilçe örgütlemeye devam edeceğiz.”

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