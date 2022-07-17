Soma’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 1 dakika sonrasında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Sozcu.com.tr

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AFAD verilerine göre Manisa’nın Soma ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremden kısa süre sonra 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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