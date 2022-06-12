Son 1 ayda 3 öğrenci intihar etti! Tarikat baskısı iddiası

Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu’nda kalan iki öğrencinin intihar etmesinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İsmail AKIN

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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yurdunda son bir ayda 3 öğrencinin intihar etmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor.

“HOCALAR TARİKAT BASKISINI NEDEN GÖSTERİYOR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki gösterirken, tahrikat baskısına dikkat çekti.

Özdağ paylaşımında; “Antalya Üniversitesi öğrenci yurdunda son 1 ayda aynı kat-blokta 3. öğrenci intiharı gerçekleşti.1 öğrencide evinde boynunu keserek intihar etmiş. Soruşturma açılmadı. Hocalar tarikat baskısını neden gösteriyor. Rektör hanım lütfen öğrencilerinize çocuğunuz kadar değer verin” ifadesini kullanırken bugün Akdeniz Üniversite önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

“TARİKAT VE CEMAAT KADROLAŞMASINDAN VAZGEÇİN”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dün sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımda; “Antalya’daki KYK yurtlarında yaşamının baharında, gencecik evlatlarımız intihar ediyor. Gençlerimizin üst üste intihar etmesi normal değil. Bu intiharları araştırın ve öğrenci yurtlarında manevi rehberlerinizden, tarikat ve cemaat kadrolaşmasından vazgeçin” ifadelerini kullanmıştı.

“İZAH EDEN BİR AÇIKLAMA YAPILMALIDIR”

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, konu ili ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Bir ay içerisinde art arda üç intihar vakasının yaşanması, Yurt Müdürlüğü ve KYK tarafından yaşanan ölümlerle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılmaması, yurtlarda kalan öğrencileri korkutmuş ve çok tedirgin etmiştir. Yaşananlarla ilgili olarak resmi makamlar tarafından kamuoyuna acilen kafalardaki soru işaretlerini giderici, ölümlerin arkasındaki gerçek nedenleri izah eden bir açıklama yapılmalıdır.” diyerek tepkisini dile getirdi.

“KAMUOYUNDAN SAKLANAN DÖRDÜNCÜ BİR İNTİHAR VAKASI…”

Arı, saklanan dördüncü bir intihar vakası iddiasına dikkat çekerek şunları söyledi; “Antalya Milletvekili Cavit Arı,

“Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nda kalan Halil Gülçan'ın 11 Mayıs'ta ardından aynı kampüs içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu'nda kalan Muhammet Emre Kandemir'in 23 Mayıs'ta intihar haberi gelmiştir.

En son 10 Haziran'da ise Turizm Rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Kaya'nın hayatını kaybettiği, hatta kamuoyundan saklanan dördüncü bir intihar vakasının olduğu söylenmektedir.

Aynı yurtlarda yine kamuoyundan saklanan ve resmi verilere geçmemiş on intihar vakasının daha yaşandığı iddia edilmektedir. Öğrenci ve velilerin haklı endişe ve korkularının giderilmesine yönelik resmi makamlar tarafından kamuoyuna acilen detaylı bir açıklama yapılması gerekmektedir”

“YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Akdeniz Üniversitesi Dayanışma Ağı üzerinden ‘Yaşamak İstiyoruz’ başlıklı bir açıklama yayımlayan üniversite öğrencileri; Yaşamak İstiyoruz. Akdeniz Üniversitesi’nde son günlerde yaşanan sıra arkadaşlarımızın şüpheli ölümleri tüm öğrencilerin gündeminde.

Öğrenciler neden ve nasıl olduğunu sorgularken, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü ve yurt yönetimi üç maymunu oynuyor. İnsanca barınmak ve yaşamak istiyoruz. Biz öğrencileri gelecek kaygısıyla, mezun olunca ne yapacağız sorusuyla; çaresizce boğuşmaya terk eden bu karanlık düzendir.

Son bir ayda 3 intiharın yaşandığı yurtta “manevi danışmanlık” adı altında öğrencilerin suiistimal edildiğini, tarikat örgütlenmelerinin önünün açıldığını biliyoruz. Yaşananların sorumluları hiçbir olayda açıklama yapma ihtiyacı duymayan üniversite rektörlüğü ve yurt yönetimidir ve derhal istifa etmelidir. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı yaşanan olayların aydınlatılması ve yaşama hakkımıza sahip çıkmak için ses çıkarmaya davet ediyoruz”

“CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ”

Üniversite Rektörlüğü ise bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur.

Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur.

Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir”