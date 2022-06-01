Son anket sonucu: AKP yüzde 30’un altına indi, İYİ Parti yüzde 20’yi geçti

KONDA’nın aboneleri için hazırladığı son seçim anketi sonuçlarına göre AKP'nin oyu son 15 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 30'un altına geriledi. İYİ Parti oy oranı yüzde 20'yi geçerken, AKP ile CHP arasındaki fark da kapandı.

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Aratıştırma şirketi KONDA'nın gerçekleştirdiği son ankette vatandaşlara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Anketin sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 28,7'ye indi. Bu oran, AKP için son 15 yılın en düşük seviyesi. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,5 seviyesinde.

CHP'nin oy oranı ise yüzde 24,7 olurken, AKP ile CHP arasındaki fark 4 puana inmiş görünüyor.

İYİ Parti ise ilk kez yüzde 20'yi geçti ve oy oranı 21,7 olarak ölçüldü.

HDP'nin oy oranı ise anket sonucuna göre yüzde 12,2 oldu.

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