1 asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyonunda görevli Sözleşmeli Er Mehmet Meral terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pençe Kilit operasyonundan bir acı haber daha geldi. Siirt 3. Komando Tugayı emrinde görevli Sözleşmeli Er Mehmet Meral terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur.”

Şehit Mehmet Meral'in Yozgat'ın Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Meral için yayımladığı taziye mesajında Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Pençe Kilit operasyonunda 5 asker şehit oldu

İlginizi Çekebilir 5 Mehmetçiğimizi füzeyle şehit etmişler