AKP’den Ahmet Şık’a 100 bin liralık tazminat davası

AKP'nin avukatları, "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle TİP Milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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AKP’nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, asliye hukuk mahkemesine başvurarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dilekçede, Şık’ın dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, “AKP hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı”, “AKP’nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu” iddia edildi.

Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Ahmet Şık’ın 100 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.

ŞIK: AKP BİR SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUĞU İÇİN KAPATILACAK

Ahmet Şık katıldığı bir programda “AKP kapatılacak, siyasi parti muamelesi yapılmayacak. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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