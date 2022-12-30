AKP’li belediye durdurma kararı olan binayı hizmete açtı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına aldırış etmeden Kültür Park'ın bir kısmını imara açarak ilçe otogarı yaptı. CHP'li meclis üyeleri imar değişikliğini yargıya taşıdı. Mahkeme, yürütmenin durdurma kararı vermesine rağmen Demir, otogarı dualarla hizmete açtı.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’un eski AKP'li Belediye Başkanı ve şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 1999 yılında ilçeler yolcu taşıyan araçların terminal olarak kullandığı ve çeşitli depolama ile ticaret binaların bulunduğu alanı kamulaştırıp park haline getirdi.

Kent merkezindeki ender yeşil alanlardan biri olan Kültür Park’ın bir kısmını 31 Mart seçimlerinden sonra kentin yeni Belediye Başkanı olan AKP'li Mustafa Demir imara açtı. Kısa sürede alana ilçelerden yolcu taşıyan araçlar için İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi adı altında yeni bir otogar yapımına başladı.

MAHKEME DURDURMA KARARI VERDİ

Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla yapılan imar değişikliğine CHP’li Meclis üyeleri itiraz ederek, konuyu yargıya taşıdı. Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme, oy birliği ile dava konusu taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak belirlendiği vurgulanarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Belediye ise bölgeyi meclis kararıyla millet bahçesi ilan ederek, otogar inşaatını tamamladı. Ancak, CHP’li meclis üyeleri bu kararı da yargıya taşıdı. Bu dava devam ederken, 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağının yer aldığını otogar, yapılan tören ve dualarla hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe otogarının seçim vaadi olduğunu hatırlatarak, vatandaşların ulaşım sorunlarını çözdüklerini söyledi.

KAÇAK BİNANIN AÇILIŞI YAPILDI

CHP’li Meclis Üyesi Atila Tekcan, belediyenin yargı kararını yok saydığını ileri sürerek, “Bu davranış, bu yaklaşım ‘ben yaptım oldu’ anlayışının bir ürünüdür. Bu binayı buraya yapmayın diye defalarca uyardık. Mahkemede bizi haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ardından belediye bu alanın da içinde olduğu bölgeyi Millet Bahçesi ilan ederek, inşaata devam etti. Bu kararı da yargıya taşıdık. Bilirkişi heyeti, raporunda burada transfer merkezlerinin yapılamayacağı yönünde fikir beyan etti. İlçe Terminali, mahkemenin tespit ettiği aykırılıklara rağmen belediye meclisinde alınan farklı kararlarla hizmete açıldı. Bu bina hukuk nezlinde kaçak bir binadır. Ve kaçak binanın açılışını yaptılar” dedi.