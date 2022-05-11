AVM’de mağazanın tavanı çöktü

Bursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Projesi kapsamında yapılan yıkım çalışmaları sırasında, Zafer Plaza'daki bir mağazanın tavanı çöktü. Çöken bölümün çocuk reyonu olduğu, o sırada içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Talihsiz olayda, ölen ya da yaralanan olmazken AVM girişi geçici olarak kapatıldı.

Halil ATAŞ

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Bursa’da bulunan Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’nın güney kısmındaki bir giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesi alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Çöken bölümün çocuk reyonu olduğu, o sırada içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Talihsiz olayda, ölen ya da yaralanan olmazken AVM girişi geçici olarak kapatıldı.

Öte yandan Torunlar AŞ. tarafından Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi’nde bir mağazasının yıkımı gerçekleştiriliyor. Mağaza Zafer Plaza alışveriş merkezinin bir parçası olarak biliniyor.