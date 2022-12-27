Bakan ek binası kaçak ve mühürlü fabrikayı açmış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Aydın Söke'de ek binası kaçak ve mühürlü olan fabrikayı açtığı ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

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Hafta sonu Aydın’da bir dizi toplantı ve açılış törenlerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Söke’de ek binası kaçak ve mühürlü olan fabrikayı ziyaret ederek açtığı ortaya çıktı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) özel bir firmaya ait seramik fabrikasına geçtiğimiz günlerde ruhsata aykırı ek binalar yapıldı.

Söke Kaymakamı ve OSB Başkanı Ümit Hüsnü Güney, fabrika yetkililerine gönderdiği tebligat ile kaçak bina inşaatlarının durdurulmasını talep etti.

Tebligata rağmen inşaatlar durdurulmayınca bu kez mühürlenmesi talimatı verdi. Söke Belediyesine gönderdiği yazı ile “Gereğinin yapılmasını” talep etti.

BELEDİYE 3 MİLYON 600 BİN CEZA KESTİ

Kaymakam ve OSB Başkanı Güney'in talebini değerlendiren Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yerinde tespit yaparak tutanak tuttu.

Belediye encümeninde yapılan değerlendirme üzerine işletmeci firmaya 3 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Ceza tebligatı yaklaşık 15 gün önce firmaya gönderildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, hafta sonu Söke'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP'li milletvekilleri, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kaçak bina ile ilgili talimatları veren Kaymakam Ülit Hüsnü Güney ve partililerle birlikte fabrikayı ziyaret etti, açılışını yaptı.