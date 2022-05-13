Canan Kaftancıoğlu’na hapis ve siyaset yasağı sonrası CHP’den kritik açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Toplantı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda saat 08.45'te başladı. Toplantı bitimi canlı yayında açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:

DÜN MAĞDURUM DİYEN BUGÜN MAĞRUR OLDU

– Arsız elindeki güçle haklıyı suçlu çıkaracağını zanneder. Despot, sözde hukukçuları olmadan hukuk devletini katledemez. Sözde hakimleri olmadan göstermelik davalarını yürütemez. Ülkemizde yaşanan tam da budur.

– İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır. Saray’ın kirli, vesayetçi diliyle yazılmıştır. Dün mağdurum diyen bugün mağrur oldu. Kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor.

YARGI SOPASIYLA RAKİPLERİNİ SAF DIŞI ETMEYE ÇALIŞIYOR

– Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm Saray’ın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür.

ADALET TESİS EDİLENE KADAR SUSMAYACAĞIZ

– Adalet, hakkı hak edene vermektir. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız.

– Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan 6’lı masada birlikte olduğumuz siyasi parti genel başkanlarına, bizle dayanışma gösteren Cumhur İttifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine, barolarımıza CHP olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

BİR OTOKRATI TARİHİN TOZLU SAYFALARINA GÖNDERECEĞİZ

– Tarih bu ülkenin aydınlık yüzlerinin demokratik siyaseti savunanların haklarını teslim edecektir. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Gün, sessiz kalma günü değildir. Bu nedenle genel başkanımız “Kavgamız zulme karşıdır, istibdada karşıdır, milletin aşına işine göz koyanlarladır, kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır” demiştir.

SIKINTI YAŞIYORSA ALTINI PİSLETMİŞTİR

– Bugün kimin despotla, kimin milletle kavga ettiği gün gibi ortaya çıkmıştır. Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle kavgayı seçmişlerdir. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir.

YENİ BİR ŞAFAĞIN DOĞMASINA AZ KALDI

– Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar, gün gelir sizi de tartar. Sandık milletimizin önüne gelecek, bu karanlık günler elbet bitecek. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına, yeni bir şafağın doğmasına az kaldı.

İSTANBUL’U ALAMAZLAR, ALAMAYACAKLAR

– Bursa’da yapacağımız Milletin Sesi mitingimizi 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul’u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki seçimde Türkiye’yi almamızın önüne geçemeyecekler.

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