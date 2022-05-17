Atatürk Havalimanı önünde yıkım eylemi

Millet bahçesi yapılmak istenen Atatürk Havalimanı’na iş makinelerinin girmesinin yankıları sürüyor. Binlerce vatandaş havalimanı önünde toplandı. "Milli servet talanına son", "Kar yağınca bakanlar nereye inecek?" pankartları açıldı, "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. İş makinelerinin çalıştığı alana girmesi engellenen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Suçluluğun telaşı içindeler. Millet bahçesi adı altında Katarlılara peşkeş çekmek için kapatıyorlar" dedi.

Batuhan SERİM

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Cumartesi günü İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın iki pistinin kırılması için iş makineleri ve kamyonlar sahneye çıktı.

Türk havacılık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan havalimanının millet bahçesine çevrilmesi için 2 milyar 127 milyon TL’lik ihale yapılması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Dün akşam İYİ Partililerin protesto gösterisi düzenlediği havalimanın önünde bu sabah da CHP’liler ve vatandaşlar toplandı.

Dün akşam CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından SÖZCÜ’nün haberini paylaşarak Atatürk Havalimanı’nda eylem yapacaklarını duyurmuştu.

Kaftancıoğlu, “Saat: 11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

10.00 Çevik Kuvvet polislerinin havalimanı girişlerini bariyerler kapattıkları görüldü. Bölgede polis helikopteri ve drone uçuruluyor.

BAKAN KURUM AYNI SAATLERDE AÇIKLAMA YAPTI

10.30 Vatandaşların Atatürk Havalimanı önünde toplanmaya başladığı anlarda Ankara’da bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:

– Koro halinde aynı türküyü maalesef söylüyorlar. Biz onlara rağmen millet bahçemizi, tehdit, söylemlerine rağmen, milletimizin talepleri, istekleri doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz.

– Bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor, bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Bunlar aynı sesle, koroyla muhalefet yapmak üzere eleştiri yapıyorlar. Aslında kendi içinde projemizi israf ve rezalet olarak değerlendirerek sözde çevreci, doğaseverleri yanlarına alarak mesnetsizce bizim projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. Üç maymunu oynuyorlar.

10.43 “Milli servet talanına son”, “Kar yağınca bakanlar nereye inecek?” yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar “Direne direne kazanacağız” ve “Hak hukuk adalet” sloganları atıyor.

10.52 CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Turan Aydoğan, kendilerine engel olmak isteyen polis müdürleriyle tartıştı.

11.03 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da basın açıklaması yapılacak bölgeye geldi.

SUÇLULUĞUN TELAŞI İÇİNDELER

11.15 Kaftancıoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

– Bugün biz Atatürk Havalimanı’na giren iş makinelerinin önünde basın açıklaması yapacak ve burayı katleden çetelerin nasıl bir ihanet içinde bulunduklarını gösterecektik.

– Ülkemizde mağdurları korumak yerine suçluları koruyan bir anlayış olduğu için iş makinelerinin havalimanın pistlerini nasıl yerle bir ettiğini göstermek istemediler. Yani suçluluğun telaşı içindeler.

– Atatürk Havalimanı 2019 yılında tarifeli yolcu trafiğine kapatıldı. Pandemide sahra hastanesi açıldı. Onlarca yer varken bir pistin yarısı katledildi. İstanbul Havalimanı’nın Atatürk Havalimanı’yla beraber çalıştırılmamasının nedeni kesinlikle teknik nedenlerden kaynaklı değil. İki havalimanının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği ifade ediliyor.

– Şu anda İstanbul Havalimanı’nın sadece yüzde 50’si inşa edilmiş durumda. İstanbul’daki havalimanlarının kapasitesine baktığınızda, Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha şu anda 35 bin yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanı’nın mevcut kapasitesi 90 milyon.

– Şu andaki halleri ile birlikte bu üç havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyon yolcu iken, İstanbul Havalimanı’nın yapımını tamamlamak tamamlamak için ekstra yeni yatırımın gereksizliği ortada.

CAYIR CAYIR YAKILAN YERLERE O FİDANLARI DİKİN

– Murat Kurum, “Atatürk Havalimanı’nda yeşerecek fidanları görmek için sabırsızlanıyorum” demiş. Kendisine buradan sesleniyorum; eğer fidan görmek için sabırsızlanıyorsanız, yazın cayır cayır yakılan yerlere o fidanları dikin.

KATARLILARA PEŞKEŞ ÇEKMEK İÇİN KAPATIYORLAR

– Bütün Türkiye duysun; gideceklerini gördüler, gitmeden önce 5’li çetenin eliyle vatandaşın cebinden çalacakları paralar için yapıyorlar. Millet bahçesi adı altında Katarlılara peşkeş çekmek için kapatıyorlar.

GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

– CHP olarak, 84 milyonla ve 16 milyon İstanbulluyla birlikte hesap soracağız. Katarlı ve Suudi Arabistanlı her kim alıyorsa hesap soracağız. Geldikleri gibi gidecekler.

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